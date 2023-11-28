Керівник Офісу президента України в категорії "виконавці" посів 4-е місце, випередивши президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак потрапив до топ-5 рейтингу найвпливовіших людей Європи за версією видання Politico в категорії "виконавці". У переліку він посів 4-е місце, випередивши президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

ЗМІ зазначає, що Єрмака в деяких колах називають "зеленим кардиналом Києва".

"Це тому, що Єрмак є головою офісу президента України Володимира Зеленського, ... а також тому, що він має звичку відвідувати фотосесії у військових костюмах кольору хакі, які популяризував його бос", - говориться у статті.

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Автори рейтингу прогнозують, що у 2024 році, коли Зеленський потенційно зіткнеться з кампанією переобрання під час війни та перспективою тривалого вторгнення, яке підриває суспільний дух усередині країни, не кажучи вже про кризу на Близькому Сході, яка відволікає західних прихильників України, Єрмак стане ще важливішим як учасник команди президента і його "амортизатор".

"Єрмак є організатором прагнення Києва співпрацювати з країнами, що розвиваються, щоб вирвати їх із теплих (і багатих на нафту) обіймів російського президента Володимира Путіна. Враховуючи обмеження закордонних поїздок самого Зеленського, Єрмак їздив у відрядження по всьому світу за дорученням свого боса, зустрічався з високопосадовцями іноземних держав, вів переговори та укладав угоди (що, згідно з українською Конституцією, має бути компетенцією президента, а не його № 2), - пише видання.

Там також відзначають зусилля Єрмака з долучення Китаю до мирних переговорів та розширення антиросійських санкцій.

"Оскільки Україна починає свою кампанію щодо вступу в ЄС і НАТО, і в той же час бореться за повернення своєї території, Єрмак отримав величезну (дехто каже, надмірну) владу як ключовий гравець у військовому кабінеті Зеленського. Він фактично тримає кермо українського уряду та парламенту, водночас дозволяючи своєму начальнику тримати свої руки (і свій міжнародний імідж) чистими", - резюмують автори рейтингу.

Додамо, що другу та третю позицію у переліку найвпливовіших європейців у категорії "виконавець" Politico віддало відповідно президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та президенту Франції Еммануелю Макрону. Переможців у всіх номінаціях буде оголошено сьогодні ввечері.

Андрій Єрмак - останні новини

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що РФ може створити ситуацію, коли різниця між миром і війною є ілюзорною.

"Вогнища нестабільності виникатимуть по всьому світу, допоки Україна не переможе. Тому це – не лише у наших стратегічних інтересах, це також у інтересах Сполучених Штатів. Якщо Україна зможе вистояти і перемогти, то вистоїть і світовий порядок, заснований на правилах", - вважає Єрмак.

Раніше Єрмак заявив, що територіальні поступки в обмін на вступ до НАТО – міф пропаганди РФ.

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