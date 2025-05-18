На подію прибули й інші світові лідери.

У Ватикані розпочалася інтронізаційна меса нового Папи Римського Лева XIV. Понтифік уже з'явився перед вірянами, які зібралися на площі Святого Петра. Участь в урочистостях також візьме і президент України Володимир Зеленський разом з першою леді.

У NBC News уточнили, що церемонія інтронізації триватиме близько дві години. Вона буде включати месу та кілька папських ритуалів, таких як вручення персня рибалки, накладання паллія та вшанування кардиналами.

Також на подію прибули віцепрезидент США Джей Ді Венс та державний секретар Марко Рубіо.

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Загалом на церемонії присутні понад 150 міжнародних делегацій на чолі з монархами, президентами та прем'єр-міністрами.

Крім того, Папа Римський Лев XIV вже встиг благословити немовлят. За інформацією ЗМІ, на площі Святого Петра очікується присутність близько 250 тисяч паломників.

Оновлено 11:20. Інтронізація Папи Римського Лева XIV у Ватикані офіційно розпочалася з меси біля гробу Святого Петра.

Оновлено 11:38. Як повідомляє італійська газета La Stampa, під час церемонії Зеленський привітався з президентом Італії Серджо Маттареллою, а також обійняв прем'єр-міністр країни Джорджу Мелоні.

Також український лідер привітався з Джей Ді Венсом, президентом Перу Діною Болуарте та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Папа Римський та Україна - останні новини

Раніше BILD повідомляв, що новий Папа Римський планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським цієї неділі. Зокрема понтифік висловив готовність стати посередником у припиненні будь-якої війни з тих, що нині тривають.

"Святий Престол готовий до зустрічі ворогів і поглядів один одному в очі, щоб народи могли отримати гідність, на яку вони заслуговують", - зазначив Папа Лев XIV.

Також стало відомо, що незабаром Папа Римський може відвідати Україну, однак державний секретар Ватикану, кардинал П'єтро Паролін заявив, що зараз рано думати про можливий візит Папи Римського Лева XIV в Україну, адже Ватикан має традицію дипломатичного нейтралітету.

За словами представника Ватикану, візит Папи Римського в Україні поки не на часі, але він нагадав, що понтифік пообіцяв докласти всіх зусиль, аби спробувати звести Росію та Україну за стіл переговорів.

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