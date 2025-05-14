'Давайте говорити': Папа Римський запропонував посередництво у переговорах України та РФ

Крім того, понтифік згадав про інші конфлікти, що точаться у світі, зазначивши, що його пропозиція стосується кожного, хто перебуває у стані війни.

Папа Римський Лев XIV запропонував своє посередництво країнам світу, що перебувають у стані війни. Про це понтифік заявив у промові перед представниками 23 східнохристиянських церков 14 травня, передає Le Monde.

Лев XIV сказав, що Святий Престол готовий допомогти "ворогам подивитися один одному в очі", щоб люди змогли знову здобути надію на мир. Зокрема, понтифік згадав про Україну та Росію у своїй промові, а також у Сирії, Лівані, на Близькому Сході, Тиграї, Ефіопії та на Кавказі.

Папа висловив жаль з приводу цього насильства, закликавши до роботи з досягнення миру:

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"Я зроблю все, щоб цей мир поширився. Народ хоче миру, і, поклавши руку на серце, я говорю лідерам народу: давайте зустрічатися, давайте говорити, давайте домовлятися!"

Понтифік додав, війна "ніколи не буває неминучою", а зброю можна і потрібно змусити замовкнути, оскільки вона завжди посилює проблеми.

Папа Римський - позиція щодо України

Новий Папа Римський Лев XIV, перший американець на чолі Католицької Церкви, у своїх перших заявах після обрання висловив чітку підтримку Україні та закликав до припинення війни.

У телефонній розмові з президентом Володимиром Зеленським понтифік висловив готовність відвідати Україну. Це може стати першим візитом Папи Римського до країни.

У своїй першій недільній проповіді Лев XIV закликав до припинення війни в Україні та засудив насильство, назвавши конфлікти "третьою світовою війною".

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