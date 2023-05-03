Президент прибуде в Берлін на запрошення Штайнмаєра.

Президент України Володимир Зеленський їде з візитом до Німеччини. Він відбудеться наступного тижня.

Як повідомляє німецьке видання Bild, Зеленський має прибути до Німеччини 13 травня. Літак з українським лідером приземлиться у військовій частині берлінського аеропорту.

"Президент приїде до Німеччини на запрошення федерального президента", – повідомили інформовані джерела в силових структурах.

Силовики Німеччини вже готуються до візиту українського президента. Заплановано масовану поліцейську операцію з бар'єрами, перевіркою документів, снайперами і собаками, що шукають вибухівку.

Передбачається, що 14 травня Зеленського прийме канцлер Олаф Шольц. Прийом відбудеться із військовими почестями. Також заплановані переговори з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Крім того, того ж дня Зеленський вилетить до Аахена. Там йому вручать премію Карла Великого. Потім президент повернеться в Україну.

Зеленський у Європі

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 травня, президент Володимир Зелеський раптово прибув до Фінляндії. Українського лідера зустрів президент Фінляндії Саулі Нііністьо.

Як стало відомо згодом, у другій половині дня Нііністьо проведе Північно-український саміт, у якому, окрім нього, візьмуть участь президент Зеленський, а також прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен та прем’єр-міністерка Ісландії Катрін Якобсдоттір.

Учасники саміту планують обговорити агресивну війною Росії в Україні, подальшу підтримка України скандинавськими країнами, розвиток відносин України з ЄС і НАТО та ініціативу України щодо справедливого миру.

Після офіційних обговорень також запланована спільна прес-конференція.

Уточнюється, що прем’єр-міністри Швеції, Данії, Норвегії та Ісландії також матимуть двосторонні зустрічі з президентом Зеленським.

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