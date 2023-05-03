Президент України зустрінеться зі своїм фінським колегою та візьме участь у Північно-українському саміті у Гельсінкі.

Президент України Володимир Зеленський 3 травня вирушив до Фінляндії з офіційним візитом.

Як повідомляє канцелярія президента Фінляндії Саулі Нііністьо, глави держав планують провести перемовини, на яких обговорять питання оборони України та її підтримки Фінляндією, двосторонніх відносин між країнами та глобальної геополітичної ситуації у світі.

Зазначається, що після завершення переговорів президенти проведуть спільну прес-конференцію. Крім того, Зеленський також зустрінеться зі спікером фінського парламенту Петтері Орпо.

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Оновлено 12:40. Прес-секретар президента України Сергій Никифоров підтвердив візит глави держави до Фінляндії та його перемовини із високопосадовцями.

За словами Никифорова, зустріч Зеленського із лідерами п’яти країн Північної Європи організована для подальшої координації військової допомоги Україні, а також її європейської та євроатлантичної інтеграції.

Зеленський у Фінляндії 3 травня - деталі візиту

За даними канцелярії президента Фінляндії, у другій половині дня Нііністьо проведе Північно-український саміт, у якому, окрім нього, візьмуть участь президент Зеленський, а також прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен та прем’єр-міністерка Ісландії Катрін Якобсдоттір.

Учасники саміту планують обговорити агресивну війною Росії в Україні, подальшу підтримка України скандинавськими країнами, розвиток відносин України з ЄС і НАТО та ініціативу України щодо справедливого миру.

Після офіційних обговорень також запланована спільна прес-конференція.

Уточнюється, що прем’єр-міністри Швеції, Данії, Норвегії та Ісландії також матимуть двосторонні зустрічі з президентом Зеленським.

Наразі УНІАН намагається отримати більш детальну інформацію від Офісу президента України щодо візиту Зеленського до Фінляндії.

Як відомо, Нііністьо та Зеленський востаннє зустрічалися в січні, коли фінський президент відвідував Київ.

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