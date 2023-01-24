Президенти України та Фінляндії обговорили, що саме потрібно Україні "на полі бою" для програшу РФ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готується до реваншу та накопичує сили, але має програти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив на спільному брифінгу з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо. "Поінформував пана президента про ситуацію на полі бою, розрахунків Росії на найближчий час. Очевидно, що російське керівництво готується до реваншу, накопичує сили, але також очевидно, що держава-терорист має програти", - зазначив він.

За словами президента, вони із Нііністьо обговорили, що саме потрібно для цього "на полі бою" для України.

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"У такому контексті ми обговорювали й участь Фінляндії в коаліції країн з питання надання Україні сучасних західних танків. Ми дякуємо за підтримку це зробити, такий внесок в перемогу для нас дуже важливий", - сказав Зеленський.

Війна Росії та України й допомога Києву від Заходу - що треба знати

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький попередив, що вирішальним часом у війні з РФ буде весна та початок літа, оскільки на цей час запланований великий новий російський наступ.

Пізніше Володимир Зеленський сказав, що існує загроза нового наступу росіян з Білорусі, але ці наступальні дії будуть безуспішними.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 січня, Саулі Нііністьо заявив, що Фінляндія планує "зробити внесок" у створення потужного підрозділу танків для України.

За його словами, наразі у Європі обговорюють змогу "вибудувати" такий підрозділ.

Водночас Нііністьо наголосив, що Фінляндія може проводити навчання українських військових.

11 січня під час візиту у Львів президент Польщі Анджей Дуда оголосив про готовність передати Україні роту танків Leopard (14 одиниць за стандартами НАТО). Як повідомив польський лідер під час спільного брифінгу з президентами України Володимиром Зеленським та Литви Гінатасом Наусєдою, роту танків передадуть у рамках міжнародної коаліції.

Сьогодні, 24 січня, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що рішення про передачу основних бойових танків Leopard 2 для України ще не ухвалене, але союзники вже можуть починати навчання українських військових.

Також сьогодні міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що Німеччина вже отримала запит від Польщі на дозвіл передати Україні певну кількість основних бойових танків Leopard 2. Також Польща закликала Німеччину долучитись до коаліції країн, які готові передати Україні сучасні бойові танки західного виробництва.

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