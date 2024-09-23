Він анонсував, що завод збільшуватиме виробництво боєприпасів.

Президент України Володимир Зеленський наразі перебуває з візитом у США. Як повідомив глава держави у соцмережі Х, він побував на заводі в Пенсільванії, де виробляють артилерійські снаряди для Сил оборони України.

"Скрентон, Пенсильванія. Завод, що виробляє артилерійські снаряди. 155-й калібр. Зараз – для наших воїнів, які захищають не лише нашу державу, не лише Україну", - написав Зеленський.

Він також анонсував, що завод збільшуватиме виробництво боєприпасів для України і висловив подяку всім працівникам заводу.

Відео дня

Зеленський додав, що під час зустрічі були досягнуті домовленості про розширення співпраці між Пенсильванією та Запоріжжям.

"Саме на таких підприємствах відчувається, що демократичний світ дійсно може перемогти. Завдяки саме таким людям в Україні, в Америці, в усіх країнах-партнерах, які працюють заради того, щоб життя було захищене", - наголосив президент.

Зеленський перебуває з візитом у США

За словами президента, під час цього візиту лідерам-країн партнерів України буде презентовано План перемоги України. Також він буде презентований в Конгресі і обом кандидатам у президенти Сполучених Штатів.

Як заявив Зеленський в інтерв'ю виданню The New Yorker, що у випадку, якщо президент США Джо Байден не прийме український план перемоги, Україні "доведеться продовжувати жити в межах плану Б, який передбачає затяжну війну з численними жертвами.

Вас також можуть зацікавити новини: