В Америці заплановано зустрічі з лідерами країн-партнерів та країн Глобального Півдня.

Подальший хід війни в Україні вирішується цієї осені. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Розпочинаємо візит у Сполучені Штати. Зараз летимо в Пенсильванію. Особливий візит. Потім Нью-Йорк, Вашингтон. Саме цієї осені вирішується, що буде далі у цій війні. Разом із партнерами можемо посилити наші позиції, як потрібно для нашої перемоги, спільної перемоги, – для дійсно справедливого миру", – заявив він у відео, знятому просто на борту літака.

За словами Зеленського, під час цього візиту лідерам-країн партнерів України буде презентовано План перемоги України. Також він буде презентований в Конгресі і обом кандидатам у президенти Сполучених Штатів.

Відео дня

"Америка має всю достатню силу, щоб разом з Україною, разом із нашими союзниками та партнерами забезпечити те, чого ми прагнемо найбільше. Нам потрібен мир. Саме так, як передбачено Формулою миру. Саме так, як передбачено Статутом ООН. Ми все для цього робимо. (...) Саме зараз визначається, що буде спадщиною нинішнього покоління державних лідерів", – заявив президент.

Він додав, що найближчими днями проведе зустрічі з лідерами країн Глобального Півдня, G7, Європи, з керівниками міжнародних організацій.

Перспективи закінчення війни

Як писав УНІАН, раніше Україна неодноразово заявляла про намір провести другий саміт миру, який, за словами Володимира Зеленського, має поставити крапку у війні.

На цьому саміт зокрема хочуть покликати Росію, але в Москві вже заявили, що на мирний саміт точно не поїдуть.

Аби змусити Росію до миру, Україна прагне реалізувати План перемоги, який і буде представлений союзникам. Однак західні оглядачі попереджають, що у західних лідерів бачення перемоги може істотно відрізнятися від її бачення у Зеленського.

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