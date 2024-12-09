Зеленський: Україна готова розглянути розміщення іноземних військ до вступу в НАТО

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна готова розглянути пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона про розміщення іноземних військ на території України до вступу в НАТО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на початку переговорів з лідером німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріхом Мерцем у Києві.
Глава держави сказав, що у Парижі під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і обраним президентом США Дональдом Трампом заритував у них, які Україна матиме безпекові гарантії, поки не набуде членства в НАТО.
"І ми говорили про те, що навіть якщо буде така пауза, поки України немає в НАТО, навіть, якби у нас було запрошення, а ми не були (членами) в НАТО, і буде така пауза, що буде у цей час? Хто нам гарантує якусь безпеку? І скажу вам відверто, ми можемо подумати і попрацювати над пропозицією Еммануля Макрона. Пам'ятаєте, він пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на якихось територіях України, які б гарантували нам безпеку, поки Україна не в НАТО. Але ми повинні мати до цього чітке розуміння, коли Україна має бути в ЄС і коли Україна буде в НАТО, розуміючи наше майбутнє", - наголосив Зеленський.
Війська європейських країн в Україні
Європа може відправити війська в Україну після мирної угоди обраного президента США Дональда Трампа. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна. За його словами, найкращим варіантом безпеки для України є членство в НАТО, про яке просить президент Володимир Зеленський.
Як сказав політик, якщо США виступлять проти участі Києва у військовому альянсі, Європа повинна буде вжити заходів, щоб запобігти подальшій агресії з боку Росії, розгорнувши свої війська після завершення бойових дій.