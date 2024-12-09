Зеленський: Україна готова розглянути розміщення іноземних військ до вступу в НАТО

Але Україна має чітко розуміти, коли стане членом НАТО.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна готова розглянути пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона про розміщення іноземних військ на території України до вступу в НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на початку переговорів з лідером німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріхом Мерцем у Києві.

Глава держави сказав, що у Парижі під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном і обраним президентом США Дональдом Трампом заритував у них, які Україна матиме безпекові гарантії, поки не набуде членства в НАТО.

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"І ми говорили про те, що навіть якщо буде така пауза, поки України немає в НАТО, навіть, якби у нас було запрошення, а ми не були (членами) в НАТО, і буде така пауза, що буде у цей час? Хто нам гарантує якусь безпеку? І скажу вам відверто, ми можемо подумати і попрацювати над пропозицією Еммануля Макрона. Пам'ятаєте, він пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на якихось територіях України, які б гарантували нам безпеку, поки Україна не в НАТО. Але ми повинні мати до цього чітке розуміння, коли Україна має бути в ЄС і коли Україна буде в НАТО, розуміючи наше майбутнє", - наголосив Зеленський.

Війська європейських країн в Україні

Європа може відправити війська в Україну після мирної угоди обраного президента США Дональда Трампа. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна. За його словами, найкращим варіантом безпеки для України є членство в НАТО, про яке просить президент Володимир Зеленський.

Як сказав політик, якщо США виступлять проти участі Києва у військовому альянсі, Європа повинна буде вжити заходів, щоб запобігти подальшій агресії з боку Росії, розгорнувши свої війська після завершення бойових дій.

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