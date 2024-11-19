Європа може відправити війська в Україну після мирної угоди Трампа, - очільник МЗС Естонії

Європейські війська можуть стати частиною гарантій безпеки, яких прагне Україна.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна заявив, що європейські лідери мають бути готові відправити військові сили в Україну, щоб підтримати будь-яку мирну угоду, яку може укласти новообраний президент США Дональд Трамп між Києвом і Москвою.

Як заявив Цахна в інтерв'ю Financial Times, найкращим варіантом безпеки для України є членство в НАТО, про яке просить президент Володимир Зеленський. Якщо США виступлять проти участі Києва у військовому альянсі, Європа повинна буде вжити заходів, щоб запобігти подальшій агресії з боку Росії, розгорнувши свої війська після завершення бойових дій.

"Реальні гарантії безпеки означають справедливий мир, і тоді ми говоримо про членство НАТО. Але без США це буде неможливо, і йдеться про будь-які форми зовнішньої присутності", – підкреслив Цахна.

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Трамп обіцяв швидке завершення війни в Україні, що викликало занепокоєння з приводу можливих несправедливих угод, підкріплених загрозою скорочення військової підтримки США. Декілька його союзників закликали Європу активніше підтримувати Україну.

Цахна зауважив, що перемога Трампа на виборах посилила обговорення серед союзників про підтримку України, враховуючи її недавні втрати на фронті, а також стимулювала Москву до переговорів.

Він також зазначив, що європейцям буде важко надати Україні безпекові гарантії без підтримки США, зважаючи на можливі конфлікти з російськими військами.

Естонія завжди була активним прихильником України і виступала за постачання зброї, попри побоювання деяких союзників. Таллінн стурбований, що якщо Росія виграє, країнам Балтії загрожуватиме нова агресія з боку Кремля.

Деякі аналітики вважають, що Європа може організувати підтримку України через коаліцію держав, починаючи з Польщі та Великої Британії. Ці країни є провідними постачальниками військової допомоги для України.

Цахна також підкреслив важливість участі Франції та Німеччини в цих зусиллях, оскільки Німеччина є другим за величиною донором військової допомоги після США.

Він вірить, що Трамп не покине НАТО, оскільки це не відповідає інтересам США. Проте європейці мають показати готовність інвестувати в оборону, зокрема, підвищивши витрати на оборону до 2,5% від ВВП.

Цахна додав, що Європа не має достатніх запасів зброї і повинна посилити свою оборонну промисловість, стверджуючи, що країни можуть вимагати більше від своїх громадян, як це вже зробила Естонія. В останньому реченні він зазначив, що нині Україна є першою лінією оборони НАТО, і події в європейській архітектурі безпеки можуть змінитися.

Мирний план Трампа

Як повідомляв УНІАН, план Трампа може передбачати розміщення європейських та британських військ в Україні. Зокрема, вони можуть зайняти 1200-кілометрову буферну зону між арміями обох сторін.

За даними видання The Financial Times, Україна готує "план перемоги" для адміністрації Дональда Трампа, пропонуючи потенційні бізнес-угоди, доступ до ресурсів та розміщення військ, щоб вплинути на обраного президента США, відомого прагматичним підходом до угод.

Як писав CNN, мирна угода між Україною та РФ за посередництва Дональда Трампа може передбачати відмову Києва від претензій на Крим в обмін на повернення частини інших окупованих територій.

"Росія збереже Крим, який вона захопила 2014 року, а Україна отримає назад частину територій на сході України, які Росія захопила. Натомість Україна не вступає до НАТО, але отримує гарантії безпеки від США, як-от Японія", - йдеться в публікації.

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