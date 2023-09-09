На закритих зустрічах турецький лідер робить спроби переконати деяких лідерів країн "Великої двадцятки" послабити санкції проти РФ.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав деяких лідерів країн G-20 задовольнити вимоги РФ і спробувати відновити зернову угоду.

Як пише Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з ходом переговорів, такі кроки турецький лідер робить на закритих зустрічах під час саміту G-20 в Нью-Делі.

Як уточнили три турецьких чиновники, знайомих з ходом переговорів, Ердоган просить світових лідерів полегшити страхування російського експорту продуктів харчування і добрив компанією Lloyd's і знову підключити Москву до системи SWIFT для міжнародних платежів.

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Очікується, що після діалогу з Ердоганом члени "Великої двадцятки" будуть закликати до "негайних і безперешкодних поставок зерна, продовольства і добрив з РФ і України". Передбачається, що вони заявлять, що угода важлива для задоволення попиту в країнах, що розвиваються, особливо в Африці, і закличуть покласти край "військовому руйнуванню" зернової інфраструктури.

За словами індійського чиновника, Анкара намагається знайти консенсус, щоб відновити угоду.

Нагадаємо, США та їхні союзники відкидають вимоги РФ послабити санкції.

Видання зазначило, що зусилля Туреччини не вплинуть на союзників України, проте прийняття Ердоганом вимог Путіна говорить про проблеми, з якими він зіштовхнувся у своїх балансуючих діях після вторгнення Кремля в Україну.

Зернова угода

Зернова угода, яка передбачала безпечне вивезення українського зерна з чорноморських портів, була укладена в липні 2022 року і проіснувала рівно рік. Потім РФ вийшла з неї і почала бомбити зернову інфраструктуру на півдні України.

З моменту виходу росіян із зернової ініціативи турецький президент Реджеп Таїп Ердоган не залишає спроб відновити її дію всіма можливими способами.

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