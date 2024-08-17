Підозрювані - 28-річний і двоє 25-річних громадян України, які приїхали до Хорватії з Польщі.

Поліція Хорватії шукає трьох українців, підозрюваних у масштабному підпалі порту та знищенні 35 суден.

Як пише хорватське видання jutarnji.hr, поліція завершила розслідування масштабної пожежі, що сталася в порту Медулін у травні. Підозрювані - 28-річний і двоє 25-річних громадян України.

Криміналісти встановили, що українці приїхали з Польщі до Хорватії 14 травня. Вони припаркували машину в районі Медуліна і попрямували в бік морської частини міського порту.

"Близько 3:40 ночі, поки двоє інших злочинців були на варті, один із 25-річних молодиків прослизнув через обгороджену частину пірсу і попрямував у бік причалів... Підозрюваний кинув у судно пляшку з легкозаймистою рідиною та спричинив пожежу, яка поширилася на 34 пришвартовані судна, які знаходилися поруч, у порту, 22 з яких було повністю спалено, а решта - частково пошкоджено вогнем", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що це завдало власникам матеріальних збитків на суму близько двох мільйонів євро.

При цьому, як пишуть ЗМІ, підозрювані громадяни України спочатку не були заарештовані, оскільки поліція дізналася про це із запізненням. У поліції наголошують, що зловмисники поки що не перебувають на території Хорватії. Кримінальну справу проти них направлено до відповідної державної прокуратури. Наступний крок - міжнародний ордер на арешт.

Кримінальне переслідування українців за кордоном

Раніше німецька прокуратура видала ордер на арешт українця у справі щодо підриву "Північного потоку". Як повідомляють німецькі видання ARDS, Süddeutsche Zeitung і Die Zeit, Володимир С., якого розшукує влада ФРН, досі жив у Польщі. Він був інструктором із дайвінгу. Ще двох громадян України, імена яких не називаються, також вважають підозрюваними в підриві газопроводу. Імовірно, вони брали участь у підриві як водолази.

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