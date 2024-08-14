Наразі влада ФРН розшукує українця у резонансній справі.

Німецька прокуратура видала ордер на ареш у справі про підрив "Північного потоку".

Як повідомляють німецькі видання ARDS, Süddeutsche Zeitung та Die Zeit, Володимир С., якого розшукує влада ФРН, досі жив у Польщі. Він був інструктором по дайвінгу. Ще двох громадян України, імена яких не називаються, також вважають підозрюваними у підриві газопроводу. Ймовірно, вони брали участь у підриві як водолази.

У червні влада ФРН видала ордер на арешт після розслідування журналістів. Тоді ж німецька прокуратура звернулася до польських колег, щоб ті сприяли арешту підозрюваного. Його місцезнаходження було невідоме.

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Вибухи на "Північних потоках"

Газопроводи "Північний потік", проходять через Балтійське море в Німеччину. Як повідомляв УНІАН, обидві нитки газопроводу "Північний потік–1", а також одна з двох ниток "Північного потоку–2" буди пошкоджені вибухами у 2022 році. Росія та Захід вказують один на одного, але кожен заперечує свою причетність.

У лютому 2024 року прокуратура Швеції закрила попереднє розслідування щодо вибухів на газопроводах "Північний потік". Висновок розслідування полягає в тому, що шведської юрисдикції у справі немає, і тому розслідування має бути закрито. Згодом Данія відмовилася від розслідування вибухів на газопроводах "Північного потоку" безпосередньо біля її територіальних вод.

Президент Центру глобалістики Стратегія ХХІ Михайло Гончар вважає, що Захід вже завершив розслідування підриву російського газопроводу "Північний потік", однак не поспішає оприлюднювати результати.

"Досить швидко було все з'ясовано. Але не оприлюднюється не з тієї причини, щоб не зіпсувати відносини з Україною... коли має місце факт, що це зробила Росія, потрібно робити рішучі кроки. Тут вже просто заявами не обійдешся", — зазначив Гончар.

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