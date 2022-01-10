Заступник держсекретаря Венді Шерман заявила про готовність обговорити американо-російські відносини.

Заступник держсекретаря США Венді Шерман провела попередню зустріч у Женеві із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим.

Про це повідомив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс, повідомляє "Голос Америки".

У заяві зовнішньополітичного відомства США уточнюється, що з американської сторони у зустрічі брав участь директор Оперативного відділу Об'єднаного комітету начальників штабів генерал-лейтенант Джеймс Мінгес, а з російської – заступник міністра оборони РФ генерал-полковник Олександр Фомін.

Як повідомляється, заступник держсекретаря США і заступник міністра закордонних справ РФ обговорили питання, що становлять взаємний інтерес, на які сторони звернуть увагу 10 січня під час надзвичайної зустрічі в рамках Діалогу зі стратегічної стабільності.

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Шерман підкреслила прихильність Сполучених Штатів міжнародним засадам суверенітету, територіальної цілісності і свободи суверенних держав при виборі альянсів.

Заступник голови зовнішньополітичного відомства заявила, що США вітатимуть справжній прогрес, що досягається засобами дипломатії.

Вона пояснила, що США готові обговорити з Росією в рамках Діалогу зі стратегічної стабільності певні проблеми у двосторонніх відносинах, але не обговорюватимуть питання європейської безпеки без участі європейських союзників і партнерів.

Заступник держсекретаря уточнила, що обговорення деяких проблем відбудеться 12 січня в рамках засідання Ради НАТО-Росія в Брюсселі і 13 січня – на зустрічі Постійної ради ОБСЄ у Відні.

Переговори у Женеві: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 10 січня дипломати США і Росії проведуть у Женеві переговори з питань безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн і зростання напруженості навколо України.

9 січня Блінкен заявив, що Сполучені Штати відкриті до обговорення можливих обмежень на розміщення ракет і військові навчання в Європі під час переговорів з Росією.