Держсекретар США не очікує проривів від переговорів США і Росії.

Держсекретар США Ентоні Блінкен не очікує проривів на переговорах США і Росії з питань безпеки.

Про це він заявив у неділю в ефірі каналу CNN, передає Голос Америки.

"Не думаю, що ми станемо свідками якихось проривів на майбутньому тижні",-сказав Блінкен.

При цьому він сподівається, що можуть бути якісь сфери, де США і Росія зможуть домовитися. За словами держсекретаря, будь-який прогрес на переговорах залежатиме від дій обох сторін, також, як і рух до розв'язання проблем має відбуватися на взаємній основі.

"У нас буде можливість викласти свої міркування. Росіяни зроблять те ж саме, і ми подивимося, чи є підстави для руху вперед", - сказав Блінкен.

На каналі АВС Блінкен підкреслив, що досягнення прогресу буде складним або навіть неможливим в умовах нарощування російського військового контингенту біля кордонів із Україною.

"Дуже складно побачити [реальний прогрес] в умовах ескалації, коли Росія приставила пістолет до голови України, розмістивши 100 тисяч військовослужбовців біля її кордонів", - заявив Блінкен.

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В інтерв'ю CNN Блінкен припустив, що президент Росії Володимир Путін хоче відновити Радянський Союз.

"Думаю, що це так. Думаю, що це одна з цілей президента Путіна - знову поширити сферу впливу на країни, які раніше входили в Радянський Союз. Як ми вже говорили, це неприйнятно. Ми не можемо повернутися до світу, розділеного на сфери впливу. Це був вірний шлях до нестабільності, до конфлікту, до світових воєн. Ми не будемо повертатися до цього", - сказав держсекретар США.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військових баз на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У понеділок, 10 січня, у Брюсселі відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО.

Також 10 січня дипломати США та Росії проведуть у Женеві переговори з питань безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн та зростання напруженості навколо України.

12 січня у Брюсселі відбудеться засідання Ради НАТО-Росія та 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ, де обговорюватимуться відповідні питання.

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