Папа Римський також збільшив кількість мирян, які братимуть участь у Синоді.

Папа Римський Франциск зробив черговий крок до розширення прав жінок у Римо-католицькій церкві. Понтифік дозволив жінкам голосувати на майбутніх зборах єпископів, таке право надано вперше.

Як пише The New York Times, цей крок дасть жінкам більше права голосу у впливовій групі, яка консультує Папу Римського з питань церковної політики.

Нововведення стосуються засідання Синоду єпископів, яке відбудеться в жовтні 2024 року і буде зосереджено на сприянні більш активній участі вірян у справах церкви. На ньому п'ять черниць приєднаються до п'яти священнослужителів, які представлятимуть релігійні ордени, і вони теж матимуть право голосу. Папа також може додати інших учасників.

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Також Папа збільшив кількість мирян, які братимуть участь у цьому заході. Хоча більшість учасників все ще складатимуть єпископи, згідно з новими нормами, буде залучено ще 70 "неєпископських членів". З них 50% повинні бути жінками, також має бути "наголошено на присутності молоді".

Хоча лише понтифік визначає церковну політику, Синод консультує Папу і має певний вплив. На ньому відбувається обговорення найрізноманітніших питань, як, наприклад, питання щодо того, як чинити з розведеними парами.

Права жінок у Римо-католицькій церкві

У 2021 році Франциск вніс зміни до церковних законів, щоб жінки могли читати Біблію на месі, служити біля вівтаря та причащатися. На той момент ця практика вже була широко поширена. Рішення Папи стало кроком до того, щоб дати жінкам можливість стати дияконами.

А на Синоді 2018 року лідери груп, що займаються просуванням жінок на керівні посади в Римо-католицькій церкві, влаштували акції протесту у Ватикані. Вони вимагали, щоб жінкам-учасницям на цій зустрічі було надано право голосу "нарівні зі своїми братами у Христі". Петицію, яка набрала понад 9000 підписів, було передано секретарю Синоду. Хоча тоді це право надано не було, жінки все ж отримувають його на наступному засіданні Синоду.

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