Папа Франциск змінив Кодекс канонічного права Римсько-католицької церкви, дозволивши жінкам прислужувати біля вівтаря, читати священні тексти на літургіях і роздавати причастя під час богослужіння.
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Повідомляється, що Франциск офіційно закріпив права, якими жінки в різних країнах користуються протягом багатьох років.
Однак тепер консервативні єпископи не зможуть позбавляти жінок у своїй єпархії можливості виконувати ці ролі.
Ватикан підкреслив, що ці ролі «істотно відрізняються від церковного служіння висвяченого священика» і не є автоматичним попередником того, що одного разу жінкам буде дозволено ставати священиками.
У супровідному листі Папа сказав, що хоче «принести стабільність і суспільне визнання» жінкам, які вже виконують ці ролі.
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