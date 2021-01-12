Тепер консервативні єпископи не зможуть позбавляти жінок у своїй єпархії можливості виконувати ці ролі.

Папа Франциск змінив Кодекс канонічного права Римсько-католицької церкви, дозволивши жінкам прислужувати біля вівтаря, читати священні тексти на літургіях і роздавати причастя під час богослужіння.

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Повідомляється, що Франциск офіційно закріпив права, якими жінки в різних країнах користуються протягом багатьох років.

Однак тепер консервативні єпископи не зможуть позбавляти жінок у своїй єпархії можливості виконувати ці ролі.

Ватикан підкреслив, що ці ролі «істотно відрізняються від церковного служіння висвяченого священика» і не є автоматичним попередником того, що одного разу жінкам буде дозволено ставати священиками.

У супровідному листі Папа сказав, що хоче «принести стабільність і суспільне визнання» жінкам, які вже виконують ці ролі.

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Автор: Людмила Жерновська