Влада вирішили ще більше послабити свою політику щодо обмеження народжуваності.

Китай дозволить усім родинам народжувати третю дитину.

На такий крок влада пішла через зниження рівня народжуваності у країні, оскільки швидке старіння населення збільшує ризики для економіки в довгостроковій перспективі, пише Bloomberg.

На засіданні під головуванням генерального секретаря Сі Цзіньпіна в понеділок, 31 травня, Політбюро Комуністичної партії вирішило пом'якшити чинне обмеження щодо двох дітей.

Читайте такожУ Китаї дозволили притягати до кримінальної відповідальності дітей з 12 роківВлада постановила, що "дозвіл кожній парі мати трьох дітей і впровадження відповідної політики підтримки допоможе поліпшити склад населення".

Коли це рішення набуде чинності, поки не відомо. На засіданні обговорювались основні політичні заходи, які слід вжити до 2025 року.

Окрім того, Політбюро оголосило, що уряд поступово збільшуватиме вік виходу громадян на пенсію. Зараз Китай має один із найнижчих офіційних пенсійних віків у світі.

Скільки дітей можна народжувати в Китаї

З 1979 до 2015 року в Китаї діяла так звана політика "одна сім'я - одна дитина". Законодавче обмеження розміру китайських родин влада пояснювала тим, що величезна кількість людей перевантажує земельні, водні та енергетичні ресурси країни.

Така демографічна політика мала свої нюанси, залежно від провінції, однак зазвичай громадянам дозволялося мати не більше однієї дитини в родині.

Штраф за народження другої дитини становив 4-8 середніх річних доходів в регіоні народження. Правозахисники повідомляли, що до порушників іноді застосовувалися примусові аборти та стерилізація.

Через скорочення народжуваності у Китаї почалося скорочення працездатного населення. З 2013 року влада почала послаблювати обмеження народжуваності, дозволивши парам, де хоча б один з подружжя є єдиною дитиною в родині, народжувати двох дітей.

Наприкінці жовтня 2015 року Китай офіційно оголосив, що політику "одна сім'я - одна дитина" буде скасовано і всім парам дозволять мати двох дітей. Відповідні законодавчі поправки були ухвалені у грудні 2015 року та набули сили з 1 січня 2016 року.

Населення Китайської Народної Республіки за даними сьомого національного перепису, проведеного у 2020 році, становить 1 411 778 724 осіб, що робить Китай найбільш населеною країною світу. При цьому для неї характерні низькі темпи приросту населення, а у 2020 році в Китаї народилося лише 12 млн дітей.

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Переклад: Катерина Комолова