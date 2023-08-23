Чеський міністр внутрішніх справ вже озвучив позицію по цій справі.

Чеська поліція вже затримала чоловіка, який жорстоко побив двох українок через їхню національність. Зараз підозрюваного допитують, пише видання Novinky.

В поліції досі відмовляються розкривати подробиці справи, обмежуючись загальним формулюванням, що "кримінальне провадження триває". Відомо, що наразі жодних формальних звинувачень затриманому не висунуто. Додаткової інформації про підозрюваного поліція також не надала.

Сам факт побиття українок сьогодні прокоментував міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

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"Жорстоко нападати на жінку – це огидно. Нападати на неї лише через її національність – це абсолютно огидно. Ці дії є результатом ненависницьких висловлювань на адресу українців, так само, як поширення ненависті до мусульман "створило" терориста Балду. Політична відповідальність лягає на тих, хто поширює ці ворожі заяви. Поліція не потерпить ні тих заяв, ні тих дій", – написав міністр у своєму Твітері.

Побиття українок у Чехії

Як раніше писав УНІАН, двох українок, що втекли від війни навесні 2022 року, жорстоко побили в містечку Пласі в Чехії. Незнайомий жінкам чоловік запитав у них, чи не з України вони, а отримавши ствердну відповідь, почав жорстоко їх бити.

В результаті одна з жінок отримала числені переломи кісток обличчя. Причини нападу жінкам невідомі. Вони припускають, що це пов’язано із хвилею ненависті до українців, що здійнялася в Чехії після того, як громадянин України зґвалтував та намагався вбити чеську школярку.

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