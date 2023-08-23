Постраждалі пов'язують напад зі сплеском ненависті до українців з боку місцевих.

У Чехії чоловік побив двох українок, коли дізнався, звідки вони приїхали до цієї країни. Про це повідомляє чеське видання Novinky.

Інцидент стався в неділю, 13 серпня, в містечку Пласі на заході Чехії. Зазначається, що 34-річна Лілія та 44-річна Тетяна просто сиділи на бордюрі та розмовляли, коли поруч зупинилася машина і водій запитав, чи вони з України. Коли жінки це підтвердили, чоловік вийшов з машини та почав лаятися, а потім напав на них.

"Спочатку мене тричі вдарили по обличчю. Потім він почав тягнути мене за волосся, щоб підвести. Одразу він накинувся на Лілю", – розповідає Тетяна.

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Коли нападник відволікся, жінка швидко підбігла до його машини і витягла ключ із замка запалювання, щоб він не зміг поїхати.

"Я вже збиралася викликати поліцію, коли позаду мене підійшли ще двоє чоловіків і вдарили мене кулаком у спину, і я впустила ключ на землю. Тоді перший зловмисник підхопив його, сів у машину та поїхав. Дві молоді дівчини та хлопець уже прямували до нас і викликали поліцію та швидку, тому що Лілія лежала на землі з обличчям у крові", – продовжила Тетяна.

В результаті нападу Тетяна отримала лише синці. Вона ж потім передала патрульним фото автомобіля та надала детальний опис нападника. А от Лілія постраждала сильніше і мало що пам’ятає.

"Я пам'ятаю три удари, а потім у мене "вікно". Я прокинулася тільки в лікарні", - сказала вона.

Як зазначили медики, жінка отримала відкритий перелом щелепи, перелом вилиці та кісток носа.

В поліції журналістам не захотіли повідомляти деталі розслідування, зокрема не стали казати, чи вже вийшли на слід нападника.

Самі постраждалі, які отримали притулок в Чехії разом з дітьми на початку повномасштабного російського вторгнення, не можуть пояснити мотив нападу.

"У нас ні з ким немає суперечок, ми нікого ні на що не провокували", – кажуть жінки.

Вони припускають, що цей напад може бути наслідком іншого гучного злочину. На початку серпня молодий українець жорстоко зґвалтував та намагався вбити 15-річну дівчину у цьому ж регіоні Чехії.

"Цей вчинок викликав величезний резонанс і посилення ненависті людей до українців. Ми були замкнені в гуртожитку і боялися виходити", – зазначила Тетяна.

Українські біженці в Європі – останні новини

Напередодні УНІАН писав, що Чехія на третину зменшила витрати на пільги для українських біженців. Влада країни хоче скоротити витрати на цю справу, адже тільки частина українців, що отримали тимчасовий захист, відносяться до категорії "вразливих".

За даними Євростату, зараз у країнах Євросоюзу перебувають понад 4 млн біженців з України. Причому у червні їхня кількість збільшилася майже на 46 тисяч. Найчастіше новоприбулі обирали Німеччину (28%), Польщу (24%) та Чехію (9%).

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