Також наступного тижня дипломат зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель вважає, що зняття обмежень від партнерів України на використання сил та засобів проти російських окупантів допоможе просуванню мирних зусиль та врятує життя українців. Також він наголосив, що Курська операція "завдала серйозного удару по наративу російського президента Путіна".

"Зняття обмежень на використання сил і засобів проти російських військових, які беруть участь в агресії проти України, відповідно до міжнародного права, мало б кілька важливих наслідків", - написав Боррель на своїй сторінці у соцмережі X.

За словами дипломата, йдеться про такі наслідки:

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посилення самооборони України, позбавлення Росії "притулку для нападів і бомбардувань українських міст та інфраструктури".

порятунок життя і зменшення руйнувань в Україні.

допомога щодо просування мирних зусиль.

Також Боррель анонсував зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, яка відбудеться наступного тижня.

"Я з нетерпінням чекаю зустрічі з ним у Брюсселі та дискусії з міністрами закордонних справ та оборони ЄС наступного тижня, щоб просунутися вперед у нашій підтримці України", - зауважив високий представник ЄС.

Курська операція - останні новини

Як писав УНІАН, старший аналітик фонду "Повернись живим" Микола Бєлєсков вважає, що Сили оборони України можуть взяти в полон не тисячі, а сотні російських окупантів, які можуть потрапити в котел на річці Сейм, що в Курській області. За його словами, навіть сотні окупантів - це можливість помітно поповнити український обмінний фонд, що дозволить в майбутньому повернути додому наших захисників.

Своєю чергою Сили спеціальних операцій ЗСУ показали, як українські військові знищують інженерну техніку, мости і переправи Росії в Курській області. Зокрема було уражено і знищено скупчення техніки, польовий склад боєкомплекту, ПММ, комплекс РЕБ та 152-мм гармату Д-20.

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