Україна може або консолідувати свої здобутки та захистити захоплену ділянку російської землі, або вибрати відступ і атакувати в іншому місці.

Україна застала Росію зненацька своїм проривом через кордон у Курській області і встигла захопити чимало території. Однак, як пише The Times, через два тижні після початку операції все ще незрозуміло, чого Україна намагається досягти цим вторгненням у Росію та які її кінцеві цілі - консолідувати свої здобутки та захистити захоплену ділянку російської землі, або вибрати відступ і атакувати в іншому місці.

Підвищення морального духу

На передовій на Донбасі українські солдати поступаються перед переважаючою вогневою потужністю Росії, до цього додаються відключення електроенергії у містах. Але після місяців невдач міні-вторгнення до Росії дало українцям привід для свята і забезпечило такий необхідний підйом морального духу.

Але це повідомлення не лише для українців, але й для союзників за кордоном щоб спонукати їх пришвидшити постачання зброї. "Це сигнал Європі та США: "Ми переможці, підтримайте нас. Якби у нас було X зброї, ми могли б робити більше таких атак", йдеться у статті.

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Важелі для переговорів

Якщо Дональд Трамп переможе на виборах і відмовиться від підтримки України, їй доведеться піти на мирні переговори.

"Окупація понад 1250 квадратних кілометрів російської території зміцнює переговорну позицію Зеленського. Більш химерно, деякі припускають, що Україна може спробувати захопити АЕС у Курську як розмінну монету для обміну з окупованою Росією АЕС у Запоріжжі", - пише Times.

Водночас утримання території в Курській області може коштувати Україні занадто дорого, якщо елітні українські війська у Курській області опиняться у пастці і будуть розбиті.

Відвернути російські війська

Росія неухильно наступає на Покровськ на сході України. Тож, як пише Times, Україна можливо зробила ставку на те, що асиметрична атака на слабо захищену ділянку кордону може змусити Росію передислокувати свої війська.

Можливо, Путіну доведеться закликати власні загартовані в боях війська з Донбасу, щоб вибити українців з Курської області, але наразі він протистоїть цій спокусі, і безжалісний російський наступ на Покровськ триває.

"Виникає питання: хто першим моргне? Путін виведе свої елітні війська з Покровська для захисту кордонів Росії чи Зеленський відмовиться від наступу у Курській області, щоб утримати лінію на Донбасі?", - задає питання Times.

Курський прорив ЗСУ - новини

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ від початку військової операції на Курщині взяли під контроль вже понад 90 населених пунктів країни-агресорки - понад 1250 квадратних кілометрів території. Наразі там діє військова комендатура.

Офіцер резерву ЗСУ, військовий аналітик Андрій Крамаров зазначив, що росіяни були змушені перекинути підрозділи, які знаходилися на півдні України в Запорізькій області і були резервом для окупантів на передовій. Це дещо полегшує ситуацію для наших військ.

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