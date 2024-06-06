Підтверджено, що внаслідок аварії загинуло двоє українок.

Внаслідок лобового зіткнення потягів у Чехії загинули дві громадянки України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у пресслужбі МЗС України. Зазначається, що пізно ввечері 5 червня поблизу чеського міста Пардубіце сталася масштабна аварія потягів. Зокрема, пасажирський потяг "Прага — Кошице" чеської компанії RegioJet зіткнувся з вантажним потягом. До його складу входять причіпні вагони до українського міста Чоп, які розташовані в середині потяга.

Водночас, на місці аварії був оперативно створений координаційний штаб, до якого увійшли правоохоронні органи та служби порятунку. Станом на 4 годину ночі рятувальна операція була завершена.

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"За попередньою інформацією, загинуло 4 особи. Серед них 2 громадянки України, громадянство інших загиблих уточнюється. Ще 34 особи зазнали незначних поранень та отримали медичну допомогу на місці. Окремих осіб доставлено до медичних закладів міста Пардубіце та Градець-Кралове", - повідомили у пресслужбі.

При цьому, консульська посадова особа Консульства України в Брно перебуває на місці події та на постійному зв’язку з рятувальними та правоохоронними відомствами. Справа перебуває на контролі Департаменту консульської служби МЗС.

Зіткнення потягів у Чехії

Як повідомляв УНІАН, у Чехії пасажирський потяг RegioJet 1021, який прямував у Чоп в Україні, зіткнувся з вантажним потягом ČD Cargo. Нараз відомо про четверо загиблих та десятки поранених.

Аварія трапилася біля нової станції Пардубіце. Як зазначається, серед десятків постраждалих є діти. До рятувальної операції залучили гелікоптери та 36 підрозділів професійних пожежників та добровольців.

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