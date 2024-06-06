Ймовірно, пасажирський поїзд проїхав повз знак зупинки, що і стало причиною зіткнення.

У Чехії пасажирський потяг RegioJet 1021, який прямував у Чоп в Україні, зіткнувся з вантажним потягом ČD Cargo. Нараз відомо про четверо загиблих та десятки поранених. Як повідомляє чеський портал новин iDNES, аварія трапилася біля нової станції Пардубіце.

Прес-секретар пожежної залізничної адміністрації Мартін Кавка спочатку заявив про "двох загиблих та десятки постраждалих, деякі з яких перебувають у тяжкому стані". Однак вже за годину прес-секретар рятувальної служби Пардубіце Олена Кісіала уточнила, що загинуло четверо людей.

Як зазначається, серед десятків постраждалих є діти. До рятувальної операції залучили гелікоптери та 36 підрозділів професійних пожежників та добровольців.

"Зіткнення поїздів - це велике нещастя. Ми всі думаємо про жертв та постраждалих. Я висловлюю свої щирі співчуття всім постраждалим", - написав прем'єр-міністра Чехії Петра Фіала у соцмережі X.

Видання Hospodářské noviny пише, що поїзд RegioJet проїхав повз знак зупинки і це, попередньо, могло стати причиною зіткнення з вантажним. Наразі ведеться розслідування.

Інциденти з потягами

Раніше УНІАН повідомляв, що у Приамур'ї зійшов з рейок вантажний поїзд, почалася пожежа.

У Росії через п'яного машиніста зіткнулися два потяги. Машиніст умовив помічника пройти замість нього медогляд, фельдшер не помітив.

В Індії товарний потяг із 53 вагонами, який перевозив щебень, проїхав без машиніста понад 70 км.

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