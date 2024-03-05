Зазначається, що метою Росії було заплутати Шольца до такої міри, що він не зможе поставити Taurus в майбутньому.

Злив розмов німецьких офіцерів значно підірвав авторитет канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо поставок ракет Taurus в Україну, пише Financial Times.

Як пише видання, Шольц чітко заявив, що Берлін не доставлятиме Києву крилаті ракети Taurus, тому що німецькі солдати мають бути направлені в Україну для їх програмування. А це означало, що Німеччина буде втягнута у війну з Росією.

"Аргументи канцлера Німеччини тепер розвіяні його власними військовими. Розмова між офіцерами німецьких військово-повітряних сил, яку наприкінці минулого тижня перехопили та оприлюднили російські ЗМІ, показали, що українські солдати можуть керувати ракетами Taurus без німецьких "черевиків на землі", якщо вони будуть відповідним чином навчені", - пише видання.

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Як зазначає один з депутатів Бундестагу, витік "є офіційним підтвердженням того, що канцлер говорив неправду… Це значно підриває його авторитет".

Деякі експерти зазначають, що метою Путіна було "заплутати Шольца в павутині натяків і викривлених пояснень" до такої міри, що він не зможе поставити Taurus в майбутньому.

"Росії вдалося створити ідеальну політичну дилему в Німеччині. Тепер Шольцу буде ще важче переоцінити ситуацію і все-таки змінити свою думку щодо Taurus", - сказав, оборонний аналітик Німецької ради з міжнародних відносин Крістіан Меллінг.

Taurus для України - позиція Шольца

Німецькі депутати неодноразово закликали канцлера Олафа Шольца передати українській армії Taurus. Втім, канцлер постійно відмовляється ухвалити таке рішення, заявляючи про страх ескалації конфлікту.

Водночас нещодавно у РФ оприлюднили розшифровку розмов офіцерів Бундестагу, у якій зокрема, обговорювалася можливість поставки в Україну ракет Taurus та ударів цими ракетами по Кримському мосту за допомогою винищувача Dassault Rafale.

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