Екс-президент США порадив громадянам більше піклуватися про здоров’я.

42-й президент США Білл Клінтон уперше розповів про самопочуття після виписки з лікарні, куди його госпіталізували у зв’язку з інфекцією кровотоку.

Відео з’явилось у Twitter екс-президента.

На камеру змарнілий Клінтон, який уже перебуває вдома, переконує прихильників, що почувається добре.

"Дуже радий повернутися додому. У мене все чудово, насолоджуюся цією прекрасною осінньою погодою", – сказав Клінтон, сидячи посеред галявини.

I'm glad to be home! pic.twitter.com/ZoYuy54Q6R — Bill Clinton (@BillClinton) October 20, 2021

Він порадив громадянам більше піклуватися про здоров’я.

"Закликаю вас, знайдіть час, щоби прислухатися до свого тіла і попіклуватися про своє здоров’я", – наголосив екс-глава США.

Як писали ЗМІ, 75-річного екс-президента забрали до медичного центру в Ірвіні минулого тижня з інфекцією, "не пов'язаною з COVID-19".

Причиною госпіталізації став сепсис, інфекція кровотоку, яка, вважають лікарі, почалася як інфекція сечовивідних шляхів, передає CNN, посилаючись на інформацію медиків. Перед потраплянням до лікарні Клінтон скаржився на втому.

Лікарі повідомили, що екс-президенту вводили внутрішньовенні антибіотики і рідини.

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Автор: Яна Ставська