До списку увійшло троє російських бізнесменів, а також один топ-окупант, якого ліквідували в Україні.

Європейський союз не продовжив персональні санкції щодо чотирьох росіян. ЗМІ дізналися ймовірні імена цих людей.

За даними Deutsche Welle, з 15 вересня санкції ЄС не буде продовжено щодо трьох російських бізнесменів, а також покійного полковника РФ.

За даними ЗМІ, це російський бізнесмен Григорій Берьозкін, до активів якого належить медіахолдинг "РБК"; екс-президент і співвласник "Нортгазу" Фархад Ахмедов; екс-голова російського інтернет-магазину Ozon Олександр Шульгін, а також покійний російський полковник Георгій Шуваєв. Очевидно, це той, який загинув на Харківщині у жовтні минулого року.

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ЄС продовжив санкції проти РФ

Рада Європейського Союзу продовжила санкції щодо фізичних та юридичних осіб Росії, які відповідальні за порушення територіальної цілісності України. Обмеження діятимуть наступні шість місяців.

У Раді ЄС нагадали, що санкції передбачають обмеження поїздок для фізичних осіб, заморожування активів і заборону на надання коштів фізичним і юридичним особам РФ.

Всього в списку санкцій значаться майже 1800 фізичних і юридичних осіб. Всі вони мають відношення до війни Росії проти України. Водночас із списку виключили чотирьох росіян.

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