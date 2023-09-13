Зазначається, що у списку санкцій майже 1800 фізичних та юросіб з РосіЇ, але чотирьох виключили.

Рада Європейського Союзу продовжила санкції щодо фізичних та юридичних осіб Росії, які відповідальні за порушення територіальної цілісності України. Обмеження діятимуть наступні шість місяців.

У Раді ЄС нагадали, що санкції передбачають обмеження поїздок для фізичних осіб, заморожування активів і заборону на надання коштів фізичним і юридичним особам РФ.

Всього в списку санкцій значаться майже 1800 фізичних і юридичних осіб. Всі вони мають відношення до війни Росії проти України. Водночас із списку виключили чотирьох росіян.

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"ЄС буде продовжувати надавати потужну фінансову, економічну, гуманітарну, військову і дипломатичну підтримку Україні та її народу до тих пір, поки це буде необхідно", - підкреслили у прес-службі відомства.

Таким чином, санкції діятимуть до 15 березня 2024 року.

Санкції проти Росії - останні новини

Західні партнери України активно використовують економічні обмеження щодо Російської Федерації через розв'язану війну проти України.

Так, у червні Європейський Союз погодив вже 11-й пакет антиросійських санкцій. Цього разу обмеження стосуються транзиту через російську територію розширеного списку товарів і технологій, які можуть бути використані у військовому секторі. Також у переліку санкцій виявився продаж чутливих товарів і технологій подвійного призначення третім країнам, які можуть перепродати їх Москві.

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