Ймовірний контракт укладено у вересні 2022 року між Міністерством оборони та матеріально-технічного забезпечення Збройних сил Ірану та "Рособоронекспортом".

Передбачуваний контракт на поставку зброї, з яким ознайомилося видання Sky News, є першим вагомим доказом того, що Іран продавав Росії боєприпаси для війни проти України, заявило інформоване джерело в службі безпеки Британії.

Якщо 16-сторінковий документ від 14 вересня 2022 року є справжнім, то в ньому йдеться про зразки артилерійських і танкових снарядів, а також ракет на загальну суму понад 1 мільйон доларів.

Також джерело передало Sky News документ разом з 5 сторінками нібито пов'язаного контракту, що включає в себе стволи для танка Т-72, стволи для гаубиці, а також снаряди до неї. Ця угода коштувала близько 740 тис. доларів.

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Sky News не вдалося самостійно перевірити справжність документів. Однак джерело в службі безпеки Британії заявило:"це контракт між іранцями і росіянами по боєприпасах... ми вважаємо, що він на 100% справжній".

Посольства Росії та Ірану у Великобританії не відповіли на прохання прокоментувати справжність документів.

Видання Sky News показало документи прем'єр-міністру України Денису Шмигалю під час його візиту до Британії в травні, а також Міністру закордонних справ Великобританії Джеймсу Клеверлі.

Київ і Лондон заявили, що планують перевірити справжність документів і вживуть заходів у разі підтвердження.

Співпраця Ірану і РФ

Іран використовує прямий шлях для поставок зброї в Росію, з яким країни Заходу нічого не можуть зробити. Як пише CNN, через Каспійське море з Тегерана до Москви йде все більше і більше передбачуваних вантажів зі зброєю. Експерти вважають, що цей маршрут використовується для перевезення безпілотників, куль і мінометних снарядів, які Росія закупила для війни в Україні.