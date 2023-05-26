Цим шляхом до РФ можуть відправляти безпілотники, кулі та мінометні снаряди.

Іран використовує прямий шлях для поставок зброї в Росію, з яким країни Заходу нічого не можуть зробити.

Як пише CNN, через Каспійське море з Тегерана до Москви йде все більше і більше можливих вантажів зі зброєю. Експерти вважають, що цей маршрут використовується для перевезення безпілотників, куль і мінометних снарядів, які Росія закупила для війни в Україні.

Дані відстеження показують, що судна в регіоні все частіше стають "темними" - це свідчить про те, що їх переміщення намагаються приховати.

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Минулого року компанія Lloyd's List Intelligence виявила вересневий сплеск кількості прогалин у даних стеження за суднами на Каспії. Видання зазначає, що це сталося незабаром після того, як Тегеран звинуватили у продажу БПЛА Москві. Вже восени РФ частіше використовувала іранські дрони по території України, в тому числі проти критичної інфраструктури.

Аналітики вважають, що у західних союзників України мало сил, щоб зупинити такі поставки зброї. "Немає ризику для іранського експорту в Каспійському морі через країни, що межують - у них немає можливості або мотиву перешкоджати такого роду обміну", - зазначив аналітик EOS Risk Group Мартін Келлі.

Як Іран допомагає Росії

Нагадаємо, що минулого літа Іран звинуватили у продажу БПЛА Shahed-136 і Mohajer-6 Росії. Російські загарбники активно використовували їх для атак по українських містах та критичній інфраструктурі України.

Спочатку в Тегерані заперечували це, заявляючи, що готові провести спільне розслідування того, як їхні дрони могли потрапити на озброєння країни-агресора.

Пізніше вони визнали продаж безпілотників Москві, проте сказали, що зробили це ще до початку повномасштабної війни. При цьому ЗМІ повідомляли, що поставки БПЛА тривають.

Навесні президент України Володимир Зеленський заявив, що Іран передав Росії понад тисячу дронів і інше озброєння.

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