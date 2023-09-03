Екс-главу Міноборони Британії звинувачують у дипломатичному скандалі щодо оборонних закупок з Вашингтоном.

Раптовій відставці з посади очільника Міноборони Великобританії Бена Воллеса передував дипломатичний скандал, який спровокував тоді ще міністр з урядом США через військові гелікоптери.

Зазначається, що Воллес погрожував США скасувати оборонне замовлення військових гелікоптерів для озброєння британських Сил спецпризначення, пише The Sanday Times.

Відповідне попередження колишній міністр оборони Британії зробив своєму колезі в Пентагоні (Ллойду Остіну - УНІАН) минулого місяця. Це сталося до того, як уряди досягли консенсусу у цьому питанні, вказують ЗМІ.

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Це викликало напругу у дипломатичних відносинах двох країн, посли США та Британії "натиснули" на Даунінг-стріт (вулиця, де розташовується резиденція прем'єр-міністра Британії та інших членів уряду), щоб там втрутилися у ситуацію.

"Британські та американські посли змусили Даунінг-стріт втрутитися, намагаючись розрядити напругу", - наголошує видання.

Вже у четвер, 31 серпня, Воллес офіційно залишив посаду. Раніше він розраховував стати наступним генсеком НАТО після Єнса Столтенберга. Однак ще у червні колишній міністр визнав, що його кампанія з приводу НАТО провалилася. Його кандидатуру відмовився підтримати чинний лідер США Джо Байден.

Міноборони Британії після Воллеса очолив "обережний спадкоємець"

Нагадаємо, на заміну Бену Воллесу Міноборони Британії очолив Грант Шеппс, колишній міністр енергетики та вуглецевої нейтральності.

Видання Politico оцінило, яку політику після "прихильника України" Воллеса обере для міністерства Шеппс. Там вважають, що він дотримуватиме принцип "обережної спадкоємності" в ключових питаннях у справі Воллеса. Зокрема, щодо війни в Україні.

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