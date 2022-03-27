У Держдепі пояснили висловлювання Байдена.

У Держдепі запевнили, що у США немає стратегії зміни режиму в Росії.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише ВВС.

"Я думаю, що президент і Білий дім вчора ввечері заявили, що президент Путін просто не може бути наділений повноваженнями вести війну або брати участь в агресії проти України або кого-небудь ще", - сказав Блінкен під час візиту до Ізраїлю.

Держсекретар також уточнив слова Байдена.

"Як ви неодноразово чули від нас, у нас немає стратегії зміни режиму ні в Росії, ні де-небудь ще. У цьому випадку, як і в будь-якому випадку, справа за народом країни, про яку йде мова, за російським народом", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня у Варшаві президент Джо Байден заявив, що Путін "не може залишатися при владі". Того ж дня в Білому домі поспішили заперечити, мовляв, Байден не закликав до повалення режиму президента РФ.

У Кремлі прокоментували слова президента США Джо Байдена про те, що Володимир Путін "не може залишатися при владі". У Москві заявили, що громадяни РФ повинні самостійно вибирати президента.

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