Байден зауважив, що Путін "поставив перед собою мету, якої не досягне".

Президент США Джо Байден, виступаючи у Варшаві 26 березня, зазначив, що російський диктатор Володимир Путін не повинен залишитися при владі. Він, як і всі автократи, вважає, що хто сильніший, той і правий.

Глава Білого дому підкреслив, що президент Зеленський – законно-обраний президент, чий дід боровся з нацистською Німеччиною. І його сім'я рятувалася від Голокосту. А сам Путін "поставив перед собою мету, якої не досягне".

"Ми бачимо як українці демонструють, що єдність народу сильніша за задуми одного жорстокого диктатора. Диктатор, який прагне відновити давно пішла імперію, не доб'ється своїх цілей, тому що люди не хочуть жити в його світі. Вільні люди цього ніколи не підтримають. Вільні люди відмовляються жити в світі, де панує темрява. Ми прагнемо до світла, до демократії, до свободи можливостей", – заявив Байден.

При цьому додавши, що "ця людина не повинна залишатися при владі".

Ця заява Байдена відображає суттєву зміну американського підходу до Москви.

Раніше офіційні особи США заявляли, що усунення Путіна від влади не було їхньою метою.

"Для нас йдеться не про зміну режиму. Російський народ має вирішити, кого він хоче очолити", - заявив раніше цього місяця держсекретар Ентоні Блінкен.

Пізніше у Білому домі пояснили слова Байдена про те, що "Путін не повинен залишатися при владі".

"Байден не закликав до зміни режиму в Росії", - заявив Білий дім.