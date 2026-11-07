Значна частина затвердженої допомоги Україні від США не була надана, - Le Monde

Ініціатива щодо надання допомоги Україні у сфері безпеки фінансує, зокрема, закупівлі озброєння у виробників, а також навчання та надання послуг.

Згідно зі звітом генеральних інспекторів США, представленим Конгресу, у серпні Україні залишалося виділити близько 14,3 млрд доларів американської допомоги. Про це пише видання Le Monde.

Зазначається, що обладнання та послуги, надані в рамках програми USAI, станом на серпень 2026 року становили 57,3 % від 33,51 млрд доларів, виділених з 2022 року. Це відповідає приблизно 19,2 млрд доларів поставленого обладнання та послуг, внаслідок чого на цю дату залишалося близько 14,3 млрд доларів без відповідних поставок.

Ініціатива з надання допомоги Україні у сфері безпеки (USAI) фінансує, зокрема, закупівлі озброєння у виробників, а також навчання та надання послуг.

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Станом на кінець червня вже було взято зобов’язань, у тому числі у вигляді контрактів, на суму 32,4 млрд доларів. Таким чином, суму, що залишилася до постачання, не можна повністю прирівнювати до заблокованої допомоги.

За даними дослідницької служби Конгресу, з урахуванням усіх механізмів США зобов’язалися надати понад 68,2 млрд доларів у вигляді військового обладнання та послуг у період з лютого 2022 року по червень 2026 року.

При цьому загальна вартість фактично поставленого обладнання та послуг не розголошується.

Допомога Україні від США

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримала 16 мільярдів доларів допомоги від Сполучених Штатів Америки відповідно до попередніх домовленостей, тому за ці кошти потрібно "боротися".

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