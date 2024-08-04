Так звані опозиціонери мають боротися за повалення режиму Путіна, а не за скасування санкцій, кажуть в ОП.

Західні санкції стримують військову машину РФ. Доки триває агресія, їх не можна послаблювати, як це пропонують російські так звані опозиціонери. Про це заявив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Спільною метою всіх росіян має бути звільнення РФ від божевільного диктатора Путіна та його режиму, а не боротьба з санкціями. Санкції потрібно лише посилювати доти, доки Росія продовжує збройну агресію", – написав він у своєму Телеграмі.

Єрмак наголосив, що суть путінського режиму полягає у бажанні знищення української нації та захопленні території. Тож санкції – це те, що стримує військову машину путінського режиму, заважаючи йому вбивати людей.

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"Посилення санкцій до повної зупинки ВПК РФ, неможливості заробляти на експорті енергоносіїв, а разом з цим – і війни. Ось це ціль. Бо злочини режиму лише позбавляють майбутнього всіх росіян", – наголосив він.

Російська опозиція закликає послабити санкції

Як писав УНІАН, звільнений за обміном з Америкою російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза розкритикував західні санкції проти Росії. На його думку, часто санкції спрямовані не проти режиму Путіна, а проти всієї країни, і це "несправедливо і контрпродуктивно".

Інший опозиціонер – Андрій Пивоваров – підтримав ідею послаблення санкцій проти Росії. На його думку, це потрібно, щоб спростувати міф про те, що за кордоном "ненавидять росіян".

Марія Кучеренко, аналітикиня Фонду "Повернись живим", зауважила, що російські опозиціонери фактично озвучують кремлівські тези: ви нам спочатку поступіться, а там буде видно.

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