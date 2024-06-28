За словами одного з дипломатів ЄС, рідко коли пропозиція двох найбільших країн викликає настільки бурхливу реакцію.

Франція і Німеччина звикли домагатися свого на сцені ЄС, але коли дві найбільші економіки блоку опинилися на найважливішому саміті Європейського союзу в четвер, зайняті своїми внутрішніми проблемами, їм стало складніше проявити свою значимість, пише Bloomberg.

Інші країни люто відреагували на спробу президента Еммануеля Макрона і канцлера Олафа Шольца в останню хвилину переписати довгострокові політичні пріоритети. Майже всі поправки Франції та Німеччини були відхилені.

За словами одного з дипломатів ЄС, рідко коли пропозиція двох найбільших країн викликає настільки бурхливу реакцію. Однак лідери Франції та Німеччини прибули на саміт ослабленими після нищівної поразки на європейських виборах цього місяця.

Відео дня

Сутичка сталася під час обговорення так званого стратегічного порядку денного ЄС, у якому викладено принципи того, як Євросоюз реагуватиме на найсерйозніші виклики, як-от міграція, клімат і війна в Україні. Макрон і Шольц зажадали внести зміни у формулювання щодо таких чутливих тем, як оборона.

Але лідерів країн обурив не стільки зміст змін, скільки те, що їх було внесено в останню хвилину, за словами численних дипломатів, з огляду на те, що документ уже активно обговорювався всіма сторонами на початку тижня. У підсумку вони погодилися лише на незначні коригування.

"Не було жодного настрою ламати весь текст", - сказала після цього прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен. Офіційний представник Берліна сказав, що пара просто намагалася внести ясність у складний процес.

Саміт ЄС - деталі

Лідери держав та урядів країн-членів Європейського союзу погодили очільників блоку на наступні 5 років. Дискусія тривала близько години.

Кандидатуру Урсули фон дер Ляєн від правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) затвердили на посаду президента Європейської комісії. Це буде її другий п'ятирічний термін на цій посаді.

Водночас президентом Європейської ради мають призначити Антоніу Кошту, який донедавна очолював уряд Португалії.

Високим представником ЄС з безпеки та зовнішньої політики на наступні 5 років має стати нинішня прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.

Вас також можуть зацікавити новини: