Високою представницею ЄС з безпекової та зовнішньої політики на наступні 5 років має стати нинішня премʼєр-міністерка Естонії Кая Каллас.

Лідери держав та урядів країн-членів Європейського союзу узгодили керівників блоку на наступні 5 років. Дискусія тривала близько години.

Як повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди", кандидатуру Урсули фон дер Ляєн від правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) затвердили на посаду президентки Європейської комісії. Це буде її другий п’ятирічний термін на цій посаді.

Остаточно її кандидатуру мають затвердити 18 липня під час голосування в Європейському парламенті. Знадобляться щонайменше 361 голос на підтримку Урсули фон дер Ляєн, і її шанси на успіх оцінюються як високі.

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Водночас президентом Європейської ради мають призначити Антоніу Кошту, який донедавна очолював уряд Португалії. Примітно, що його кандидатуру лідери погодилися призначити на 2,5 роки, після чого Кошту можуть перезатвердити на ще 2,5 роки.

Високою представницею ЄС з безпекової та зовнішньої політики на наступні 5 років має стати нинішня премʼєр-міністерка Естонії Кая Каллас. Зазначається, що це перший в історії ЄС випадок призначення на цю посаду кандидата зі Східної Європи.

На посаду президентки Європарламенту, як очікується, буде перезатверджена Роберта Метсола. Проте це рішення лишається за Європарламентом.

Гучні зміни у світовій політиці

Як відомо, новим генеральним секретарем НАТО стане нинішній премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Він замінить на цій посаді Єнса Столтенберга, чиї повноваження завершуються вже в жовтні 2024 року.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи це, наголосив, що Україна розраховує на продовження спільної роботи із забезпечення захисту людей і свободи в усій євроатлантичній спільноті. Він додав, що знає Рютте як принципового та сильного лідера, який протягом останніх років неодноразово демонстрував свою рішучість і далекоглядність.

Раніше УНІАН розповідав, хто такий Марк Рютте і що він казав про Україну.

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