Посольство України вже зв'язалось з рідними загиблої.

Внаслідок зсуву ґрунту в селищі Шові у Грузії загинула громадянка України. Наразі тривають пошуки її дитини, яка також перебувала на місці трагедії.

Як повідомила прес-служба МЗС у коментарі УНІАН, українське посольство в Грузії вже встановило зв’язок із рідними загиблої. Дипломати взаємодіють із грузинською владою задля підготовки репатріації тіла.

"Паралельно перевіряємо чи не було інших українців в селищі Шові", - додали у МЗС.

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Трагедія у Грузії - що відомо

В районі гірського курортного селища Шові в Грузії зійшов зсув - зійшло близько 5 мільйонів кубічних метрів землі. У регіоні, де зійшов зсув, пошкоджені лінії електропередач, зруйновані дороги і мости, зв'язок працює, але з перебоями. Через це в зону лиха залучили вертольоти.

Понеділок, 7 серпня, оголошено в Грузії Днем жалоби за загиблими в Шові. При цьому влада Грузії заявила, що допомога від сусідніх країн не потрібна.

Згодом стало відомо, що внаслідок стихійного лиха загинули щонайменше 11 осіб. В зоні лиха досі тривають пошуково-рятувальні роботи. Зниклими безвісти вважаються зо три десятки осіб.

Президент України Володимир Зеленський вже висловив співчуття через трагедію.

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