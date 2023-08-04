Вже відомо про 7 загиблих, ще 30 - вважаються зниклими безвісти.

В районі гірського курортного селища Шові в Грузії зійшов зсув. В результаті стихії загинули не менше 7 осіб, ще 30 осіб вважаються зниклими безвісти.

Як повідомляє Інформаційний портал "Новини-Грузія", два тіла були виявлені напередодні, а сьогодні вранці - ще чотири. З місця трагедії вдалося евакуювати понад 200 осіб, серед яких багато дітей.

У регіоні, де зійшов зсув, пошкоджені лінії електропередач, зруйновані дороги і мости, зв'язок працює, але з перебоями. Через це в зону лиха залучили вертольоти.

Як повідомляється, рятувальникам все ще не вдається пробитися до зони котеджів, яка опинилася в епіцентрі зсуву. "Там, де були котеджі, вже фактично нічого немає... рятувальники не можуть пройти, вони провалюються...", - кажуть у штабі з ліквідації наслідків зсуву.

Понеділок, 7 серпня, оголошено в Грузії Днем жалоби за загиблими в Шові. При цьому влада Грузії заявила, що допомога від сусідніх країн не потрібна. За словами прем'єра Іраклія Гарібашвілі, кілька сотень рятувальників роблять можливе в ситуації, що склалася.

Трагедія в Південній Кореї

В середині липня мінімум 12 людей загинули в тунелі в корейському місті Чхонджу. Там після проливних дощів зійшов зсув, заблокувавши тунель. В результаті понад десятка автомобілів і автобус затопило.

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