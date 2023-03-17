США вважають, що Пекін може спробувати представити її як миротворчу місію.

Білий дім хоче попередити спроби Китаю представити зустріч Сі Цзіньпіна і Путіна як миротворчу місію.

Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі вважає, що будь-які рамки, пропоновані Пекіном, будуть односторонніми і будуть відображати тільки російську точку зору, пише CNN. Пропозиція Китаю може включати в себе певний вид припинення вогню, що, за словами Кірбі, буде просто можливість для Росії перегрупуватися. "Тепер припинення вогню фактично є ратифікацією російського завоювання", - сказав він.

"Росія може використовувати припинення вогню тільки для того, щоб ще більше зміцнити свої позиції в Україні, щоб відновити, переобладнати і оновити свої сили, щоб вони могли відновити атаки на Україну в будь-який час за своїм вибором", - додав Кірбі.

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Штати не вважають "мирний план" Китаю кроком до справедливого і міцного миру. Також вони все ще стурбовані тим, що Китай може розглядати можливість надання Росії смертоносної військової допомоги. Кірбі підкреслив, що поки вони не бачать ніяких ознак і підтверджень, що таке рішення було прийнято.

США закликають президента Китаю провести телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським і почути сторону України. Також відкритим до розмови залишається президент Джо Байден, сказав Кірбі.

Позиція Китаю у війні

КНР тільки на початку цього року звучала офіційну позицію щодо війни в Україні, до цього вони довго зберігали нейтралітет.

В опублікованому документі, який прозвали "мирним планом", Пекін виступає за політичне врегулювання, однак не називає Росію агресором.

Взимку президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів би поговорити з Китаєм і такий сигнал був переданий.

Сьогодні стало відомо, що 20 березня в Росію прибуде глава Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін. У Кремлі заявили, що обговорюватимуть "актуальні питання подальшого розвитку відносин всеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії".

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