Фідан стверджує, що під час переговорів РФ та України у Стамбулі "було досягнуто принципової домовленості щодо проведення саміту лідерів".

Україна і Росія досягли принципової домовленості щодо необхідності провести зустріч між президентом Володимиром Зеленським та правителем РФ Володимиром Путіним.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, пише турецьке медіа NTV. Він сказав, що війна Росії проти України має дуже серйозні регіональні і глобальні наслідки.

"Якщо не враховувати гуманітарну трагедію, що цілі міста були спустошені, і залишити все це осторонь, ми стикаємося з ситуацією, яка може зробити можливими ще більшу війну та розкол на міжнародній арені. Це складна та дороговартісна війна. Війна, в якій використовується все, крім ядерної зброї", – пояснив він.

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Турецький міністр додав, що під час зустрічі української та російської делегацій 23 липня говорили зокрема про те, за яких умов можуть зустрітися лідери країн. Фідан стверджує, що "було досягнуто принципової домовленості щодо проведення саміту лідерів" у Туреччині.

"Переговорні групи несуть тут значну відповідальність. Оскільки ми продовжуємо обговорювати це більш усвідомлено, я бачу готовність до зустрічі. Я вважаю, що якщо ми продовжуватимемо в такому ж дусі, з'явиться тимчасове рішення. Не всі готові прийняти пропозицію. Ми намагаємося створити відповідну обстановку", – констатував Хакан Фідан.

Зустріч Зеленського і Путіна: інші новини

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп натякнув на можливу тристоронню зустріч із українським лідером Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним.

Трамп сказав, що така зустріч мала відбутися ще три місяці тому. При цьому, коли станеться тристороння зустріч, американський лідер уточнювати не став.

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