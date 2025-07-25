'Має поставити крапку': у Кремлі відповіли, чи зустрінуться Зеленський у Путін в серпні

За словами представника Кремля, передумовами цієї зустрічі повинна стати складна дипломатична робота.

У Кремлі заявили, що зустріч російського правителя Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського навряд чи відбудеться до кінця серпня.

"Зустріч на найвищому рівні може і має поставити крапку у врегулюванні та зафіксувати ті модальності цих домовленостей, які потрібно виробити в ході експертної роботи. Робити навпаки, неможливо. Чи можна такий складний процес пройти за 30 днів? Очевидно, що навряд чи", — заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання про те, чи можлива зустріч Путіна та Зеленського до кінця серпня, цитує "Медуза".

Він також додав, що проєкти меморандумів Росії та України "діаметрально протилежні", і "навряд чи зблизить позиції одночасно", необхідна складна дипломатична робота.

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Переговори Путіна і Зеленського

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський повідомив про зрушення з російського боку щодо його можливої зустрічі з Володимиром Путіним.

Президент заявив, що вперше за тривалий час спостерігає позитивні сигнали з цього приводу з російської сторони.

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