Один з кремлівських журналістів заявив, що вказівок готувати саміт диктатора та американського лідера ще не було.

Президент США Дональд Трамп та російський правитель Володимир Путін, ймовірно, зустрінуться не раніше березня цього року. Про це заявив російський пропагандист, так званий політичний кореспондент з Кремля Олександр Юнашев з посиланням на власні джерела, які за діяльністю мають бути залучені до підготовки цієї зустрічі.

Зазначається, що перед особистою зустріччю Трамп і Путін мають спочатку провести телефонну розмову. Після цієї розмови, можливо, будуть надані вказівки до підготовки зустрічі.

"Ось на тему телефонної розмови журналісти ще можуть спекулювати, коли саме вона відбудеться", - зазначають співрозмовники у Кремлі.

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Західні ЗМІ сьогодні написали, що Трамп доручив організувати дзвінок упродовж кількох днів після інавгурації. Але у Кремлі стверджують, що до особистої зустрічі Путіна та Трампа насправді далеко.

Спочатку Трамп має зробити свій перший офіційний візит, ймовірно у Китай. І тільки потім будуть можливі міркування про місце та час саміту Трамп-Путін.

"Не впевнений, що це буде взимку", - зазначив співрозмовник пропагандиста.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, обраний президент США Дональд Трамп знову привселюдно пообіцяв закінчити війну в Україні та заявив, що відразу після вступу на посаду буде контактувати з російським диктатором Путіним.

Крім того, як зазначають західні ЗМІ, "Трамп доручив своїм помічникам подзвонити Путіну відразу після інавгурації, щоб обговорити їхню зустріч у найближчі місяці для припинення війни в Україні".

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