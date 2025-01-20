Президент США Дональд Трамп та російський правитель Володимир Путін, ймовірно, зустрінуться не раніше березня цього року. Про це заявив російський пропагандист, так званий політичний кореспондент з Кремля Олександр Юнашев з посиланням на власні джерела, які за діяльністю мають бути залучені до підготовки цієї зустрічі.
Зазначається, що перед особистою зустріччю Трамп і Путін мають спочатку провести телефонну розмову. Після цієї розмови, можливо, будуть надані вказівки до підготовки зустрічі.
"Ось на тему телефонної розмови журналісти ще можуть спекулювати, коли саме вона відбудеться", - зазначають співрозмовники у Кремлі.
Західні ЗМІ сьогодні написали, що Трамп доручив організувати дзвінок упродовж кількох днів після інавгурації. Але у Кремлі стверджують, що до особистої зустрічі Путіна та Трампа насправді далеко.
Спочатку Трамп має зробити свій перший офіційний візит, ймовірно у Китай. І тільки потім будуть можливі міркування про місце та час саміту Трамп-Путін.
"Не впевнений, що це буде взимку", - зазначив співрозмовник пропагандиста.
Що передувало
Як повідомляв УНІАН, обраний президент США Дональд Трамп знову привселюдно пообіцяв закінчити війну в Україні та заявив, що відразу після вступу на посаду буде контактувати з російським диктатором Путіним.
Крім того, як зазначають західні ЗМІ, "Трамп доручив своїм помічникам подзвонити Путіну відразу після інавгурації, щоб обговорити їхню зустріч у найближчі місяці для припинення війни в Україні".