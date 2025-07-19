Раніше ЗМІ писали, що тристороння зустріч може відбутися у вересні.

У Кремлі зробили заяву з приводу можливої зустрічі російського лідера Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом і главою Китаю Сі Цзіньпіном.

"Ми нічого не знаємо про можливість такої зустрічі", - сказав прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков у коментарі російському ТАСС.

У такий спосіб він прокоментував публікацію The Times, у якій передбачалося, що зустріч Трампа Путіна і Сі може відбутися у вересні в Китаї на параді з приводу закінчення Другої світової війни.

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Видання зазначало, що Путін уже отримав запрошення на захід і прийняв його, і передбачалося, що Сі планує надіслати запрошення і Трампу.

Водночас зазначалося, що Трамп навряд чи прийме це запрошення, оскільки вважатиме за краще зустрітися з двома іншими лідерами на території США.

Путін і Трамп

Як писав УНІАН, у червні помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Москва і Вашингтон ведуть роботу над організацією зустрічі Путіна і Трампа, але поки що жодної конкретики, зокрема орієнтовних дат, на горизонті не проглядається. Водночас Ушаков припустив, що така зустріч може відбутися взагалі "в будь-який момент".

На початку липня Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Незабаром після цього він оголосив, що запровадить вторинні мита проти РФ та її партнерів, якщо протягом 50 днів не буде угоди щодо мирного врегулювання в Україні.

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