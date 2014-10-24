Українські льотчики в Ліберії обговорили питання безпеки польотів з американськими колегами

У Республіці Ліберія на аеродромі RIA (міжнародний аеропорт Робертсфілд) відбулася робоча зустріч представників 56 окремого вертолітного загону Місії ООН з льотним складом авіаційного підрозділу Збройних сил Сполучених Штатів Америки. Питання, що обговорювалися, стосувалися безпеки польотів.

Робочу групу 56 окремого вертолітного загону Місії ООН у Ліберії очолив начальник служби безпеки польотів підполковник Олександр Поліканов, американський авіапідрозділ представляв капітан Джон Поллокк.

Віднедавна поруч із вертолітним майданчиком українського Національного контингенту, особовий склад якого за мандатом ООН виконує завдання у Ліберії, розмістився авіаційний підрозділ, що входить до складу місії Збройних сил Сполучених Штатів Америки «Операція об’єднана підтримка». Основне завдання американських військових, які нещодавно прибули до Ліберії, полягає в наданні допомоги уряду країни у боротьбі з небезпечним вірусом Ебола. Передбачається, що в ході «Операції об’єднана підтримка» американські військові у графствах країни спорудять 17 лікарень. Доставку вантажів і обладнання до місць розгортання госпіталів здійснюватиме авіаційний підрозділ, що має на озброєнні вертольоти типу MV-22 «Osprey».

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Також розглянули можливі варіанти взаємодії в межах обміну інформацією про погодні умови в районах виконання польотів та стан майданчиків для посадки. Дійшли домовленостей і щодо дотримання заходів безпеки при зльоті, на маршруті польоту та посадці.

— Ми виступили з ініціативою проведення такої зустрічі, оскільки передбачаємо, що найближчим часом побільшає польотів і в наших сусідів. Звичайно, в питаннях безпеки польотів є встановлені міжнародні норми і правила. Вони є обов’язковими для усіх. Та все ж, щоб не трапилося непорозумінь, ми разом з американськими льотчиками обговорили використання повітряного простору. Впевнений, що це позитивно позначиться на безпеці польотів, — зазначив підполковник Олександр Поліканов.