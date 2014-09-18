Президент Ліберії закликає світ допомогти в боротьбі з вірусом Ебола

"Наші американські партнери розуміють, що Ліберія не зможе впоратися з Еболою самостійно. Я сподіваюся, що рішення США спонукає до дій решту світової спільноти", - заявила вона, пише РИА Новости.

За словами Джонсон-Серліф, всі країни повинні брати участь у вирішенні проблеми поширення вірусу.

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Раніше, президент США Барак Обама заявив, що епідемія лихоманки Ебола виходить з-під контролю.