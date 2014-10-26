Сили АТО готують операцію з деблокування 32-го блокпосту Нацгвардії поблизу Смілого

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Ситуація на 32-му блокпосту у районі населеного пункту Сміле перебуває під контролем українських військ, бойових зіткнень не було», - сказав Польовий.

За його словами, спроби терористів захопити цей блокпост напередодні виборів посилилися.

«Терористи користуються тим, що існує режим припинення вогню, та проведенням демократичних виборів, під час яких буд-які активні дії з боку українських Збройних сил можуть порушити формат проведення цих мирних демократичних виборів», - зазначив Польовий.

Крім цього, він додав, що «готується операція з деблокування цього блокпосту, наразі військовослужбовці забезпечені боєприпасами, харчуванням, усім необхідним для того, щоб дочекатися підмоги».

Як повідомляв УНІАН, терористи з середини жовтня активно атакують 32-й блокпост Національної гвардії на Луганщині.