Терористи обстрілюють сили АТО, блокпости під Смілим контролюють українці

Про це заявив спікер АТО Владислав Селезньов, повідомляє Українська правда.

За його словами, бійцям, які охороняють рубежі поблизу Смілого на Луганщині вже відправлено підкріплення.

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"Обстановка навколо блокпостів, розташованих навколо Смілого - під контролем сил АТО", - зазначив Селезньов.