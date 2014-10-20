Терористи обстрілюють сили АТО, блокпости під Смілим контролюють українці
00:13, 20 жовтня 2014Суспільство
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Протягом дня терористи обстріляли позиції сил АТО поблизу населених пунктів Дебальцеве, Нікішино, Авдіївка Донецької області і Трьохізбенка на Луганщині.
Терористи обстрілюють сили АТО / © UNIAN
Про це заявив спікер АТО Владислав Селезньов, повідомляє Українська правда.
За його словами, бійцям, які охороняють рубежі поблизу Смілого на Луганщині вже відправлено підкріплення.
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"Обстановка навколо блокпостів, розташованих навколо Смілого - під контролем сил АТО", - зазначив Селезньов.
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