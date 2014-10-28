Сім’ям загиблих в АТО військових відшкодують зобов’язання за кредитом на придбання житла

Сім’ям загиблих під час проведення АТО військовослужбовців, на яких поширюється дія Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», держава погасить суму зобов’язань за кредитом, наданим сім’ї відповідно до «Порядку надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла».

За інформацією Урядового порталу, відповідну постанову Уряд схвалив на своєму засіданні 24 жовтня.

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Довідка. 24 жовтня Уряд схвалив постанову № 565 «Про внесення зміни до Положення про порядок надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла».