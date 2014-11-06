У Міноборони розповіли про кухарів, які готують їжу для захисників Маріуполя

На Донеччині до продовольчого забезпечення захисників Маріуполя залучено кращих фахівців з числа військовослужбовців різних тилових підрозділів Збройних Сил України за різними напрямками забезпечення, повідомляє прес-служба Міноборони.

Так, з метою уникнення проблем із організацією харчування особового складу в польових розташуваннях українських воїнів створено мобільні відділення продовольчого забезпечення.

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За словами офіцерів підрозділів забезпечення, до приготування їжі залучаються кращі військовослужбовці з числа мобілізованих, серед яких чимало досвідчених представників ресторанного бізнесу та просто дипломованих кухарів.

До речі, з доповненням щоденного раціону військовослужбовців десертними продуктами активно допомагає керівництво Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча та волонтерського об’єднання «Новий Маріуполь».